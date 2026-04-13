Фото: x.com/4AGames

Новая игра серии Metro получит название Metro 2039, а полноценная презентация проекта состоится 16 апреля в рамках Xbox Showcase. Об этом сообщается в соцсетях франшизы.

Подробности геймплея или сюжета не раскрываются. Ожидается, что презентация Metro 2039 состоится в рамках отдельного шоу Microsoft.

Ранее некоторые инсайдеры уже указывали, что игру могут анонсировать в середине апреля, что в результате официально подтвердилось. Название проекта тоже оказалось слито в Сеть незадолго до официального объявления.

До этого СМИ сообщали, что релиз ремейка первой части игры "Ведьмак" могут перенести на 2028 год. По данным аналитиков, это связано с перераспределением ресурсов для ускорения разработки четвертой части "Ведьмака". Утверждалось, что разработчик планирует сделать акцент на выпуске новой части игры в 2027 году.

