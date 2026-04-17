Новости

Новости

17 апреля, 19:46

Суд арестовал куратора разбойного нападения на Строгинском бульваре Москвы

Фото: MAX/"Столичный СК"

Суд арестовал одного из кураторов разбойного нападения на женщину на Строгинском бульваре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГСУ СК.

Данная мера пресечения была избрана обвиняемому по ходатайству следователей.

Ранее фигуранту было предъявлено обвинение по статье о разбое. Вину он признал.

Инцидент произошел в марте на северо-западе Москвы. Введенная в заблуждение мошенниками 16-летняя девушка открыла дверь якобы сотруднику спецслужб, который стал вскрывать сейф в квартире. Подросток попыталась задержать мать, которая в этот момент возвращалась домой, но последняя, узнав о происходящем, решила помешать злоумышленнику.

В результате мужчина убил ее, вскрыл сейф, а также похитил ценности и деньги, выбросив часть из них из окна. Кроме того, по версии следствия, злоумышленник удерживал подростка и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

На следующий день мужчина отпустил дочь погибшей и скрылся, его удалось задержать на Нижегородском шоссе. Главным фигурантом дела оказался 20-летний футболист екатеринбургского "Урала" Даниил Секач, который действовал под воздействием мошенников. Мужчину арестовали.

Также удалось установить других фигурантов дела. Правоохранители задержали 22-летнюю москвичку, которая купила болгарку и привезла ее в квартиру. Также девушка подобрала выброшенные ценности и отдала их соучастникам.

Позже задержали 17-летнего студента одного из столичных колледжей, который получил средства от второй фигурантки уголовного дела. По версии следствия, он отдал ценности и деньги следующему участнику преступной схемы. Затем удалось задержать еще двоих курьеров мошенников.

После этого в Петербурге задержали 19-летнего молодого человека, тоже выполнявшего роль курьера. Спустя время правоохранители также установили и задержали одного из кураторов.

