Задержан один из кураторов по делу о разбойном нападении на Строгинском бульваре в Москве

Правоохранители установили и задержали одного из кураторов курьеров в рамках уголовного дела об убийстве и разбойном нападении на Строгинском бульваре в Москве. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

По версии следствия, 19-летний подозреваемый нашел курьеров, а затем координировал их действия по передаче похищенного имущества. Установить и задержать злоумышленника удалось на территории города Санкт-Петербурга. В ближайшее время мужчину доставят к следователю для проведения следственных действий.

Разбойное нападение на северо-западе Москвы произошло в марте. 16-летний подросток была введена в заблуждение мошенниками и открыла дверь якобы сотруднику спецслужб, который стал вскрывать сейф. Девушка выбежала на улицу, чтобы задержать мать, но последняя, узнав о происходящем, попыталась помешать злоумышленнику.

В результате мужчина убил мать подростка, вскрыл сейф, а также похитил ценности и деньги, выбросив часть из них из окна. По версии следствия, злоумышленник удерживал подростка и совершил в отношении несовершеннолетней насильственные действия сексуального характера.

На следующий день мужчина отпустил дочь погибшей и скрылся с места преступления, тогда же его удалось задержать на Нижегородском шоссе. Главным фигурантом дела оказался 20-летний футболист екатеринбургского "Урала" Даниил Секач. По версии следствия, он действовал под воздействием мошенников. Мужчину арестовали.

Также удалось установить других фигурантов разбойного нападения. Правоохранители задержали 22-летнюю москвичку, которая купила болгарку и привезла ее в квартиру, где произошло убийство. Также фигурантка подобрала выброшенные Секачом ценности и отдала их другим соучастникам. Девушку арестовали.

Позже задержали 17-летнего студента одного из столичных колледжей, который получил средства от второй фигурантки уголовного дела. По версии следствия, третий фигурант отдал ценности и деньги следующему участнику преступной схемы. Затем удалось задержать еще двоих курьеров мошенников – молодых людей 2005 и 2007 годов рождения. После этого в Петербурге задержали 19-летнего соучастника преступления, выполнявшего роль курьера.

