Песков рассказал о наличии идей у кабмина по приданию большей динамики экономике

Экономический блок правительства имеет много предложений по активации экономики и приданию ей большей динамики развития. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Поэтому все эти предложения озвучивались. Зачастую бывают и споры, это абсолютно нормальный рабочий процесс", – отметил представитель Кремля.

Он напомнил, что совещания по экономическим вопросам с Владимиром Путиным длятся несколько часов в закрытом режиме. По словам Пескова, на мероприятии свободный обмен мнениями.

Кроме того, такие совещания проходят регулярно.

Путин в марте провел совещание по экономическим вопросам. В ходе встречи российский лидер заявил, что экономику страны следует вернуть на траекторию устойчивого роста. В частности, он обратил внимание на необходимость замедления инфляции и сохранения стабильности на рынке труда.

В апреле Путин заявил о сокращении ВВП России за январь – февраль 2026 года на 1,8%. Среди причин отрицательной динамики он назвал календарные, сезонные и погодные факторы. Путин уточнил, что в январе рабочих дней было на два меньше, чем годом ранее, а в феврале – на один.

