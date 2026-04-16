16 апреля, 13:54

Экономика

Песков рассказал о наличии идей у кабмина по приданию большей динамики экономике

Фото: kremlin.ru

Экономический блок правительства имеет много предложений по активации экономики и приданию ей большей динамики развития. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Поэтому все эти предложения озвучивались. Зачастую бывают и споры, это абсолютно нормальный рабочий процесс", – отметил представитель Кремля.

Он напомнил, что совещания по экономическим вопросам с Владимиром Путиным длятся несколько часов в закрытом режиме. По словам Пескова, на мероприятии свободный обмен мнениями.

Кроме того, такие совещания проходят регулярно.

Путин в марте провел совещание по экономическим вопросам. В ходе встречи российский лидер заявил, что экономику страны следует вернуть на траекторию устойчивого роста. В частности, он обратил внимание на необходимость замедления инфляции и сохранения стабильности на рынке труда.

В апреле Путин заявил о сокращении ВВП России за январь – февраль 2026 года на 1,8%. Среди причин отрицательной динамики он назвал календарные, сезонные и погодные факторы. Путин уточнил, что в январе рабочих дней было на два меньше, чем годом ранее, а в феврале – на один.

"Деньги 24": рубль вырос более чем на 10% по отношению к доллару с марта

Читайте также


властьэкономика

Главное

Почему в России растет число одиноких людей

Особенно остро тенденцию ощущают жители Сибири и Дальнего Востока

В ГД это связали с разрушением института семьи

Читать
закрыть

Реальна ли аллергия на работу?

Речь о "синдроме больного здания": впервые этот термин появился в докладах ВОЗ еще в 1980-х

Однако такая реакция может возникать и из-за психологических проблем

Читать
закрыть

Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

