Юрист Георгиева предупредила о 15 сутках ареста за ночной шум во дворе

Фото: 123RF.com/bialasiewicz

Участников шумных компаний, собирающихся по ночам во дворе, могут наказать штрафом от 2 тысяч рублей и арестовать на срок до 15 суток. Об этом Москве 24 рассказала юрист Алла Георгиева.

По ее словам, каждый регион самостоятельно устанавливает периоды, в которые нельзя шуметь. Например, в Москве запрет действует с 23:00 до 07:00, согласно закону № 42 о соблюдении покоя граждан и тишины. При этом находящихся на улице возле дома это правило тоже касается.





Алла Георгиева юрист Нарушителей могут наказать штрафом по статье о нарушении тишины и покоя (3.13 КоАП города Москвы). Для граждан он составит от 1 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц – от 4 до 8 тысяч, для юрлиц – от 40 до 80 тысяч.

Чтобы привлечь шумную компанию к ответственности, необходимо вызвать полицию: сотрудники обязаны приехать и составить протокол.

"Но пока их нет, есть смысл самостоятельно зафиксировать нарушение: снять происходящее во дворе на фото, видео и при возможности заручиться поддержкой свидетелей", – посоветовала юрист.

Если участники шумной компании к тому же ругаются матом, оскорбляют окружающих, портят имущество во дворе дома, наказать могут уже по статье о мелком хулиганстве (20.1 КоАП РФ). В этом случае в зависимости от обстоятельств виновных могут оштрафовать на сумму от 500 до 1 тысячи рублей либо арестовать до 15 суток, заключила Георгиева.

Ранее юрист Илья Русяев рассказал, что соседей, которые выбивают ковер на балконе, можно привлечь к ответственности по статье о санитарно-эпидемиологических требованиях (6.4 КоАП РФ). Она предусматривает штраф для граждан от 500 рублей до 1 тысячи рублей.

