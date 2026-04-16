Юрист Георгиева предупредила о 15 сутках ареста за ночной шум во дворе

16 апреля, 16:13
Участников шумных компаний, собирающихся по ночам во дворе, могут наказать штрафом от 2 тысяч рублей и арестовать на срок до 15 суток. Об этом Москве 24 рассказала юрист Алла Георгиева.
По ее словам, каждый регион самостоятельно устанавливает периоды, в которые нельзя шуметь. Например, в Москве запрет действует с 23:00 до 07:00, согласно закону № 42 о соблюдении покоя граждан и тишины. При этом находящихся на улице возле дома это правило тоже касается.
Чтобы привлечь шумную компанию к ответственности, необходимо вызвать полицию: сотрудники обязаны приехать и составить протокол.
"Но пока их нет, есть смысл самостоятельно зафиксировать нарушение: снять происходящее во дворе на фото, видео и при возможности заручиться поддержкой свидетелей", – посоветовала юрист.
Если участники шумной компании к тому же ругаются матом, оскорбляют окружающих, портят имущество во дворе дома, наказать могут уже по статье о мелком хулиганстве (20.1 КоАП РФ). В этом случае в зависимости от обстоятельств виновных могут оштрафовать на сумму от 500 до 1 тысячи рублей либо арестовать до 15 суток, заключила Георгиева.
Ранее юрист Илья Русяев рассказал, что соседей, которые выбивают ковер на балконе, можно привлечь к ответственности по статье о санитарно-эпидемиологических требованиях (6.4 КоАП РФ). Она предусматривает штраф для граждан от 500 рублей до 1 тысячи рублей.