16 апреля, 16:13

Юрист Георгиева предупредила о 15 сутках ареста за ночной шум во дворе

Юрист объяснила, как наказать шумные компании под окном

Фото: 123RF.com/bialasiewicz

Участников шумных компаний, собирающихся по ночам во дворе, могут наказать штрафом от 2 тысяч рублей и арестовать на срок до 15 суток. Об этом Москве 24 рассказала юрист Алла Георгиева.

По ее словам, каждый регион самостоятельно устанавливает периоды, в которые нельзя шуметь. Например, в Москве запрет действует с 23:00 до 07:00, согласно закону № 42 о соблюдении покоя граждан и тишины. При этом находящихся на улице возле дома это правило тоже касается.

Нарушителей могут наказать штрафом по статье о нарушении тишины и покоя (3.13 КоАП города Москвы). Для граждан он составит от 1 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц – от 4 до 8 тысяч, для юрлиц – от 40 до 80 тысяч.
Алла Георгиева
юрист

Чтобы привлечь шумную компанию к ответственности, необходимо вызвать полицию: сотрудники обязаны приехать и составить протокол.

"Но пока их нет, есть смысл самостоятельно зафиксировать нарушение: снять происходящее во дворе на фото, видео и при возможности заручиться поддержкой свидетелей", – посоветовала юрист.

Если участники шумной компании к тому же ругаются матом, оскорбляют окружающих, портят имущество во дворе дома, наказать могут уже по статье о мелком хулиганстве (20.1 КоАП РФ). В этом случае в зависимости от обстоятельств виновных могут оштрафовать на сумму от 500 до 1 тысячи рублей либо арестовать до 15 суток, заключила Георгиева.

Ранее юрист Илья Русяев рассказал, что соседей, которые выбивают ковер на балконе, можно привлечь к ответственности по статье о санитарно-эпидемиологических требованиях (6.4 КоАП РФ). Она предусматривает штраф для граждан от 500 рублей до 1 тысячи рублей.

Почему в России растет число одиноких людей

Особенно остро тенденцию ощущают жители Сибири и Дальнего Востока

В ГД это связали с разрушением института семьи

Читать
закрыть

Реальна ли аллергия на работу?

Речь о "синдроме больного здания": впервые этот термин появился в докладах ВОЗ еще в 1980-х

Однако такая реакция может возникать и из-за психологических проблем

Читать
закрыть

Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

