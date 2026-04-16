16 апреля, 15:53

7 млн иностранных пользователей зарегистрировались в мессенджере MAX

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

7 миллионов иностранных пользователей зарегистрировались в национальном мессенджере MAX, сообщила пресс-служба платформы.

Наиболее активными по количеству новых регистраций оказались жители Узбекистана, Белоруссии и Казахстана. Кроме того, с начала года пользователи мессенджера отправили из-за рубежа свыше миллиарда сообщений и совершили 220 миллионов звонков.

Регистрация в MAX доступна гражданам 40 государств, а возможность звонить и отправлять сообщения есть не только у жителей СНГ, но и у граждан из азиатских, африканских, ближневосточных стран, а также стран Латинской Америки.

Всего на начало апреля 2026 года в национальном мессенджере зарегистрировано 110 миллионов человек, а ежедневная аудитория MAX превышает 80 миллионов пользователей.

Ранее в мессенджере появилась новая функция – лента рекомендаций каналов. Чтобы открыть раздел с подборками, пользователям нужно обновить приложение. После этого папка "Каналы" появится в правом верхнем углу вкладки "Чаты". Кроме того, разработчики планируют в скором времени добавить в MAX комментарии и истории. Также авторам станет доступна аналитика.

Читайте также


Почему в России растет число одиноких людей

Особенно остро тенденцию ощущают жители Сибири и Дальнего Востока

В ГД это связали с разрушением института семьи

Читать
закрыть

Реальна ли аллергия на работу?

Речь о "синдроме больного здания": впервые этот термин появился в докладах ВОЗ еще в 1980-х

Однако такая реакция может возникать и из-за психологических проблем

Читать
закрыть

Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

