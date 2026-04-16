7 млн иностранных пользователей зарегистрировались в мессенджере MAX

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

7 миллионов иностранных пользователей зарегистрировались в национальном мессенджере MAX, сообщила пресс-служба платформы.

Наиболее активными по количеству новых регистраций оказались жители Узбекистана, Белоруссии и Казахстана. Кроме того, с начала года пользователи мессенджера отправили из-за рубежа свыше миллиарда сообщений и совершили 220 миллионов звонков.

Регистрация в MAX доступна гражданам 40 государств, а возможность звонить и отправлять сообщения есть не только у жителей СНГ, но и у граждан из азиатских, африканских, ближневосточных стран, а также стран Латинской Америки.

Всего на начало апреля 2026 года в национальном мессенджере зарегистрировано 110 миллионов человек, а ежедневная аудитория MAX превышает 80 миллионов пользователей.

Ранее в мессенджере появилась новая функция – лента рекомендаций каналов. Чтобы открыть раздел с подборками, пользователям нужно обновить приложение. После этого папка "Каналы" появится в правом верхнем углу вкладки "Чаты". Кроме того, разработчики планируют в скором времени добавить в MAX комментарии и истории. Также авторам станет доступна аналитика.

