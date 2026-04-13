В МAX назвали фейком информацию о доступе мессенджера к звонкам пользователей

Информация о том, что мессенджер MAX имеет доступ к расшифровке разговоров пользователей, является фейком. Об этом сообщили в Центре безопасности платформы.

"Все разговоры в МAX зашифрованы, данные пользователей надежно защищены", – добавили представители мессенджера.

Уточняется, что искусственный интеллект (ИИ) используется в технологии звонков только для анализа условий связи и подстройки параметров звонка в автоматическом режиме. Например, при помощи машинного обучения система понимает, что качество звонка падает, поэтому необходимо переключить сервер или кодек.

"Современные SDK (комплекты для разработки программного обеспечения. – Прим. ред.) позволяют обновлять ML-модели (ML – от английского machine learning, то есть машинное обучение. – Прим. ред.) без пересборки всего приложения – это стандарт индустрии для ускорения разработки", – пояснили в центре безопасности.

Ранее СМИ писали, что в MAX якобы нашли свыше 200 уязвимостей, позволяющих злоумышленникам получать несанкционированный доступ к чужим данным или действиям. В Центре безопасности мессенджера подчеркивали, что данные пользователей платформы находятся под надежной защитой, а появившиеся сообщения об уязвимостях являются фейковыми.

