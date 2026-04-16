В Германии стартовала операция по спасению застрявшего на мелководье кита

Фото: Getty Images/picture alliance/Philip Dulian

Немецкие спасатели начали операцию по спасению горбатого кита, который застрял на мелководье в Балтийском море на севере ФРГ. Об этом сообщило издание Bild.

Помочь киту пытаются шесть спасателей. Также в команде есть ветеринар.

По словам министра окружающей среды немецкой федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания Тилля Бакхауса, шансы на спасение еще есть, хотя животное находится в тяжелом состоянии. Он добавил, что сейчас кит проявляет активность – двигает плавниками и головой, дышит и общается звуками.

Участники операции планируют подложить под него воздушные подушки, чтобы кит приподнялся. Для этого им предстоит сначала вымыть из-под животного ил. После этого его расположат на брезенте между двумя понтонами и транспортируют в Северное море или Атлантический океан.

Кита весом около 15 тонн и размером 12–15 метров заметили на мелководье в Балтийском море у общины Тиммендорфер-Штранд 23 марта. Несколько попыток спасти его закончились неудачно, так как грунт оказался слишком твердым для землесосной установки.

В итоге специалисты применили плавучие экскаваторы на специальных понтонах. Сильный ветер и течение усложняли операцию по спасению. 27 марта стало известно, что кит смог уплыть самостоятельно, однако через некоторое время вновь застрял.