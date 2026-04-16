16 апреля, 16:39

В мире

В Германии стартовала операция по спасению застрявшего на мелководье кита

Фото: Getty Images/picture alliance/Philip Dulian

Немецкие спасатели начали операцию по спасению горбатого кита, который застрял на мелководье в Балтийском море на севере ФРГ. Об этом сообщило издание Bild.

Помочь киту пытаются шесть спасателей. Также в команде есть ветеринар.

По словам министра окружающей среды немецкой федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания Тилля Бакхауса, шансы на спасение еще есть, хотя животное находится в тяжелом состоянии. Он добавил, что сейчас кит проявляет активность – двигает плавниками и головой, дышит и общается звуками.

Участники операции планируют подложить под него воздушные подушки, чтобы кит приподнялся. Для этого им предстоит сначала вымыть из-под животного ил. После этого его расположат на брезенте между двумя понтонами и транспортируют в Северное море или Атлантический океан.

Кита весом около 15 тонн и размером 12–15 метров заметили на мелководье в Балтийском море у общины Тиммендорфер-Штранд 23 марта. Несколько попыток спасти его закончились неудачно, так как грунт оказался слишком твердым для землесосной установки.

В итоге специалисты применили плавучие экскаваторы на специальных понтонах. Сильный ветер и течение усложняли операцию по спасению. 27 марта стало известно, что кит смог уплыть самостоятельно, однако через некоторое время вновь застрял.

Читайте также


животныеза рубежом

Главное

Почему в России растет число одиноких людей

Особенно остро тенденцию ощущают жители Сибири и Дальнего Востока

В ГД это связали с разрушением института семьи

Читать
закрыть

Реальна ли аллергия на работу?

Речь о "синдроме больного здания": впервые этот термин появился в докладах ВОЗ еще в 1980-х

Однако такая реакция может возникать и из-за психологических проблем

Читать
закрыть

Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

