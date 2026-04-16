Папа Римский Лев XIV раскритиковал "тиранов, тратящих миллиарды на ведение войн"

Папа Римский Лев XIV в ходе выступления в Камеруне обрушил критику на "тиранов", которые тратят миллиарды на ведение войн и "разоряют мир".

"Мастера войны делают вид, что не понимают, что для разрушения достаточно лишь мгновения, но зачастую целой жизни недостаточно, чтобы все восстановить", – передает его слова Sky News.

Он также заявил, что "тираны" тратят на разрушения миллиарды долларов, однако нигде нет ресурсов, необходимых для лечения, образования и восстановления.

Ранее понтифик осудил действия США в Иране и назвал неприемлемыми угрозы американского президента Дональда Трампа иранскому народу. Он указал, что желание доминировать не соответствует пути Иисуса Христа.

В ответ на это американский лидер заявил, что папа Римский "слаб в вопросах борьбы с преступностью и ужасен в области внешней политики". Трамп также отметил, что выполняет на своем посту именно то, для чего его избрали, – снижает преступность до рекордно низких показателей и "создает величайший фондовый рынок в истории".

