Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 апреля, 20:11

Политика

Папа Римский Лев XIV раскритиковал "тиранов, тратящих миллиарды на ведение войн"

Фото: ТАСС/AP/Andrew Medichini

Папа Римский Лев XIV в ходе выступления в Камеруне обрушил критику на "тиранов", которые тратят миллиарды на ведение войн и "разоряют мир".

"Мастера войны делают вид, что не понимают, что для разрушения достаточно лишь мгновения, но зачастую целой жизни недостаточно, чтобы все восстановить", – передает его слова Sky News.

Он также заявил, что "тираны" тратят на разрушения миллиарды долларов, однако нигде нет ресурсов, необходимых для лечения, образования и восстановления.

Ранее понтифик осудил действия США в Иране и назвал неприемлемыми угрозы американского президента Дональда Трампа иранскому народу. Он указал, что желание доминировать не соответствует пути Иисуса Христа.

В ответ на это американский лидер заявил, что папа Римский "слаб в вопросах борьбы с преступностью и ужасен в области внешней политики". Трамп также отметил, что выполняет на своем посту именно то, для чего его избрали, – снижает преступность до рекордно низких показателей и "создает величайший фондовый рынок в истории".

Читайте также


политикарелигияза рубежом

Главное

Почему в России растет число одиноких людей

Особенно остро тенденцию ощущают жители Сибири и Дальнего Востока

В ГД это связали с разрушением института семьи

Читать
закрыть

Реальна ли аллергия на работу?

Речь о "синдроме больного здания": впервые этот термин появился в докладах ВОЗ еще в 1980-х

Однако такая реакция может возникать и из-за психологических проблем

Читать
закрыть

Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика