Арестованы подозреваемые в попытке подрыва электроскутера с целью убийства правоохранителя

Фото: depositphotos/YGphoto

Лефортовский суд Москвы санкционировал арест граждан Украины и Молдавии, задержанных по делу о подготовке покушения на одного из руководителей российских правоохранительных органов. Об сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Отмечается, что в ходе оперативных мероприятий возле одного из столичных бизнес-центров был обнаружен электроскутер, в багажном отделении которого находилось мощное самодельное взрывное устройство (СВУ), замаскированное под портативную зарядную станцию.

Как установило следствие, непосредственным исполнителем являлся завербованный СБУ гражданин Украины, ранее принимавший участие в боевых действиях на стороне ВСУ. По команде куратора он прибыл в Москву, извлек компоненты бомбы из тайника, снарядил устройство поражающими элементами и доставил его к месту преступления на скутере. Подрыв планировалось осуществить дистанционно.

Второй фигурант – гражданин Молдавии – также действовал в интересах украинских спецслужб. В день запланированного теракта он взял в аренду автомобиль, на котором заблаговременно прибыл к бизнес-центру. Его задачей было ведение прямой онлайн-трансляции для заказчиков преступления, которые ожидали кадров последствий взрыва.

В материалах дела также упоминается третий участник преступной схемы – 16-летний гражданин России, который за вознаграждение в 5 тысяч рублей, получив заказ через мессенджер Telegram, приобрел Wi-Fi камеру и вел визуальное наблюдение за обстановкой у здания. На данный момент сведения о процессуальном статусе и мере пресечения в отношении подростка официально не приводятся.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт против высокопоставленного руководителя правоохранительной системы в Москве. В ведомстве подчеркнули, что подобная тактика со скутером применялась при совершении диверсионно-террористического акта, в результате которого погибли начальник войск РХБЗ Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник-майор Илья Поликарпов.