Форма поиска по сайту
Новости

16 апреля, 09:48

Происшествия

В Крыму задержали двух готовивших теракт мужчин по заданию ГУР Украины

В Республике Крым задержаны двое местных жителей, которые по заданию Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины готовили теракты. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры региона.

По данным следствия, один из обвиняемых летом 2024 года через интернет связался с украинским куратором и согласился работать против интересов РФ. Позже он привлек сообщника, выступавшего против специальной военной операции (СВО). По указанию из-за рубежа они извлекли из тайников самодельное взрывное устройство на основе гексогена и электродетонатор.

Злоумышленники наметили четыре объекта для возможных терактов, проводили разведку местности, выбирали маршруты подхода и места для закладки взрывчатки. Довести задуманное до конца они не успели, так как их задержали сотрудники УФСБ по Крыму и Севастополю.

Ранее ФСБ предотвратила теракт на одном из предприятий ОПК в Подмосковье. Диверсию планировал реализовать россиянин, работавший на заводе и действовавший по заданию украинских спецслужб. Силовики попытались задержать преступника в момент изъятия у него самодельного взрывного устройства, однако он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован.

