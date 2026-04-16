Суд заключил под стражу обвиняемого в убийстве сына из ружья в Москве

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

По ходатайству следователей столичного Следственного комитета суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу обвиняемому в убийстве сына из ружья, сообщила пресс-служба ведомства.

Следствие установило, что инцидент произошел вечером 14 апреля в одной из квартир жилого дома в Товарищеском переулке. В ходе бытового конфликта фигурант 1949 года рождения выстрелил в своего сына 1973 года рождения из ружья ИЖ-12. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство"). Злоумышленника задержали.

Кроме того, до этого мужчина в подмосковном Щелкове ранил ножом своего собутыльника. В результате пострадавший 1988 года рождения был доставлен в больницу. Фигуранта уголовного дела 1984 года рождения задержали и затем заключили под стражу.

