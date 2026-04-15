15 апреля, 11:36

Происшествия

Пенсионер задержан в Москве по подозрению в убийстве сына из ружья

Фото: МАХ/"Столичный СК"

В Москве задержан мужчина по подозрению в убийстве своего сына из двуствольного ружья, сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета России.

По версии следствия, инцидент произошел вечером 14 апреля в одной из квартир жилого дома в Товарищеском переулке. В ходе бытового конфликта фигурант 1949 года рождения выстрелил в своего сына 1973 года рождения из ружья ИЖ-12. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство"). Следователи осмотрели место инцидента, назначили ряд экспертиз. Мужчину задержали, в ближайшее время ему планируется предъявить обвинение.

До этого житель подмосковного Щелкова ранил ножом своего собутыльника. Инцидент произошел в одной из квартир в поселении Юность, когда местные жители распивали алкоголь. В результате пострадавший 1988 года рождения был доставлен в больницу. Фигуранта уголовного дела 1984 года рождения задержали и затем заключили под стражу.

