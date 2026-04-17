Сбежавший военный убил конвоира в Санкт-Петербурге

Военнослужащий, задержанный за самовольное оставление части, при конвоировании в Санкт-Петербурге напал с ножом на конвоира и убил его. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

По информации ведомства, рядового задержали в Петрозаводске и должны были доставить в расположение воинской части. Во время конвоирования в Петербурге он сумел отвлечь внимание сопровождавших и нанес одному из них несколько ножевых ранений. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

После чего нападавший попытался скрыться, но был задержан по горячим следам. Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности.

С задержанным проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее инцидент со стрельбой произошел в поселке Аккермановка Оренбургской области. Сотрудники полиции прибыли на место для задержания преступника, находившегося в федеральном розыске, однако мужчина открыл стрельбу по полицейским и скрылся.

В результате один полицейский погиб, еще три правоохранителя получили ранения. В настоящий момент пострадавшие находятся в стабильно тяжелом состоянии.