Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:44

Происшествия

Сбежавший военный убил конвоира в Санкт-Петербурге

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Военнослужащий, задержанный за самовольное оставление части, при конвоировании в Санкт-Петербурге напал с ножом на конвоира и убил его. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

По информации ведомства, рядового задержали в Петрозаводске и должны были доставить в расположение воинской части. Во время конвоирования в Петербурге он сумел отвлечь внимание сопровождавших и нанес одному из них несколько ножевых ранений. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

После чего нападавший попытался скрыться, но был задержан по горячим следам. Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности.

С задержанным проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее инцидент со стрельбой произошел в поселке Аккермановка Оренбургской области. Сотрудники полиции прибыли на место для задержания преступника, находившегося в федеральном розыске, однако мужчина открыл стрельбу по полицейским и скрылся.

В результате один полицейский погиб, еще три правоохранителя получили ранения. В настоящий момент пострадавшие находятся в стабильно тяжелом состоянии.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Почему в России растет число одиноких людей

Особенно остро тенденцию ощущают жители Сибири и Дальнего Востока

В ГД это связали с разрушением института семьи

Читать
закрыть

Реальна ли аллергия на работу?

Речь о "синдроме больного здания": впервые этот термин появился в докладах ВОЗ еще в 1980-х

Однако такая реакция может возникать и из-за психологических проблем

Читать
закрыть

Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика