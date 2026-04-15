Четыре человека погибли из-за стрельбы в школе на юго-востоке Турции

Фото: телеграм-канал Baza

Как минимум 4 человека погибли из-за стрельбы в средней школе в городе Кахраманмараш на юго-востоке Турции, заявил губернатор провинции Мюкеррем Унлюэр в эфире телеканала TRT Haber.

Среди жертв – 1 преподаватель и 3 учеников. Кроме того, еще 20 человек получили ранения.

Об инциденте стало известно в среду, 15 апреля. По данным СМИ, нападение совершил ученик этой же школы. Один из учителей образовательного учреждения смог обезвредить нападавшего.

Еще одно нападение на школу в Турции произошло 14 апреля. Молодой человек 2007 года рождения зашел на территорию учебного учреждения, вооруженный длинноствольным оружием. Сначала он открыл беспорядочный огонь по двору, а затем зашел внутрь здания.

В результате ранения получили 16 человек, среди которых 4 учителей, 10 учащихся, полицейский и работник столовой. Сам нападавший погиб в ходе операции по его захвату силами спецназа.

