Напавший с дробовиком на школу в Турции погиб

Напавший на школу в Турции с дробовиком погиб во время операции по его захвату силами спецназа. Об этом сообщил губернатор провинции Шанлыурфа Хасан Шылдак, передал телеканал TRT.

По словам Шылдака, нападавший был 2007 года рождения. Губернатор провинции добавил, что в результате инцидента пострадали 16 человек, среди которых 4 учителей, 10 учащихся, полицейский и работник столовой.

О нападении на школу на юго-востоке Турции стало известно 14 апреля. Очевидцы инцидента сообщили, что подросток в возрасте 17–18 лет зашел на территорию учебного учреждения, вооруженный длинноствольным оружием. Сначала он открыл беспорядочный огонь по двору, а затем зашел внутрь здания.

В СМИ изначально отметили, что нападавший покончил с собой. На месте происшествия работают правоохранители, учащихся школы эвакуировали.