CBC: стрельбу в канадской школе могла устроить женщина

Фото: depositphotos/jovannig

Стрельбу в школе, расположенной в муниципалитете Тумблер-Ридж канадской провинции Британская Колумбия, могла устроить женщина. Об этом сообщает телеканал CBC со ссылкой на полицию.

В оповещении правоохранители описывали подозреваемого как "женщину с каштановыми волосами в платье". В опубликованном заявлении полиции говорится, что 25 пострадавших находятся в больнице с ранениями, угрозы их жизни нет.

Из-за случившегося премьер-министр Канады Марк Карни отложил поездку на Мюнхенскую конференцию по безопасности, а также объявление по вопросам обороны в Галифаксе, передает телеканал CTV со ссылкой на заявление канцелярии политика.

Ранее СМИ писали о 9 погибших при стрельбе в канадской школе. Полицейские обнаружили 6 тел в самом учреждении, еще 2 – в жилом доме неподалеку. Их гибель связывают с инцидентом.

Предварительно, сам нападавший покончил с собой. Мотивы его поступка устанавливаются.