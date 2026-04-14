Sabah: ученик с дробовиком ранил 17 человек в лицее на юго-востоке Турции

Фото: sabah.com.tr

Ученик с дробовиком напал на лицей в районе Сиверек провинции Шанлыурфа в Турции, передала газета Sabah.

В результате пострадали не менее 17 человек, из которых 12 учеников и 3 учителей.

Очевидец рассказал NTV, что нападавшим оказался подросток 17–18 лет. Он вошел на территорию средней школы с длинноствольным оружием, после чего открыл беспорядочный огонь во дворе, а затем стал стрелять в здании.

В СМИ уточнили, что нападавший покончил с собой. Учащихся школы эвакуировали. Правоохранители начали расследование случившегося.

Ранее двое детей в возрасте 9 и 10 лет угрожали ножом своей воспитательнице в учебно-воспитательном доме в Ме-сюр-Сен во Франции. Их задержали по адресу проживания и доставили в участок для допроса. СМИ указывали, что дети являются гражданами Франции и не имели проблем с законом. При этом воспитательница не пострадала.

