Неизвестный устроил стрельбу в школе в турецком Кахраманмараше

Неизвестный открыл стрельбу в школе в турецком городе Кахраманмараш. В результате нападения есть погибшие и раненые, сообщил губернатор провинции Мюкеррем Унлюэр. Его слова передает телеканал NTV.

По данным журналистов, при стрельбе пострадали как минимум 6 человек. К месту произошедшего направились подразделения полиции.

Телеканал также уточнил, что нападение совершил ученик школы около 14:00. Его обезвредил учитель.

Еще одно нападение на школу в Турции произошло 14 апреля. Молодой человек 2007 года рождения зашел на территорию учебного учреждения, вооруженный длинноствольным оружием. Сначала он открыл беспорядочный огонь по двору, а затем зашел внутрь здания.

В результате пострадали 16 человек, среди которых 4 учителей, 10 учащихся, полицейский и работник столовой. Сам нападавший погиб во время операции по его захвату силами спецназа.

