Сергей Безруков получил спецприз ММКФ за верность традициям Станиславского

Народный артист России Сергей Безруков получил почетную награду Московского международного кинофестиваля (ММКФ) имени Константина Станиславского "Верю".

Ее вручила министр культуры РФ Ольга Любимова в ходе церемонии открытия фестиваля. Принимая награду, актер подчеркнул, что привык работать, не думая об этом, и признался, что испытывает неловкость.

"Думаю, что это самая важная награда – приз "Верю". Поэтому продолжаем так же работать", – заявил артист.

Данная награда присуждается выдающимся мастерам актерского искусства с момента учреждения на фестивале в 1999 году. Ее обладателями также являются Джек Николсон, Мерил Стрип, Фанни Ардан, Жерар Депардье, Олег Янковский, Катрин Денев, Сергей Никоненко, Константин Хабенский, Ирина Купченко, Владимир Машков.

48-й ММКФ открылся в театре "Россия" вечером 16 апреля. В начале церемонии Любимова зачитала телеграмму Владимира Путина. Президент отметил, что фестиваль на протяжении своей истории "радушно встречает талантливых представителей кинематографического сообщества" из России и многих зарубежных государств.

В этом году на главный приз кинофестиваля, "Золотого Святого Георгия", претендуют 13 картин из Италии, Аргентины, Индии, Кореи и других стран. Россию представят фильмы "Выготский" режиссера Антона Бильжо и "Отец", режиссером которого стал Павел Иванов.