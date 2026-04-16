16 апреля, 21:19

Экономика

Минфин допустил ввод лимита на внесение наличных через банкоматы осенью

Минфин РФ согласовал введение ограничений для физлиц на внесение наличных через банкоматы, рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев в ходе Биржевого форума Московской биржи.

"Там предлагается ограничение в 1 миллион рублей в каждом банке по отдельности. То есть не всего в совокупности. Не смогли построить систему, которая следила бы за всеми (банками. – Прим. ред.) вместе, во всяком случае пока. Поэтому будет пока в каждом банке", – объяснил он.

Тем не менее Моисеев не уточнил, на какой срок будет распространяться данный лимит – на внесение такой суммы за раз в банкомате одного банка или внесение этой суммы в течение месяца. На этапе обсуждения данной меры предполагалось, что лимит будет действовать на операции за месяц.

Минфин предложил ограничить россиянам возможность вносить наличные на счета через банкомат на сумму свыше 1 миллиона рублей в месяц в январе этого года. Отмечалось, что инициатива подготовлена в рамках мероприятий по "обелению" отдельных секторов экономики.

В настоящее время в законе нет лимита на пополнение счетов и вкладов наличными через банкоматы. Из-за этого, говорилось в пояснительной записке к законопроекту, в безналичный оборот могут вводить деньги с неустановленным происхождением.

