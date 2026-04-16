Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 апреля, 20:54

Происшествия

Экс-голкипер "Арсенала" и "Ювентуса" Александер Маннингер погиб в ДТП

Фото: ТАСС/EPA/TANNEN MAURY

Австрийский голкипер Александер Маннингер погиб в ДТП в возрасте 48 лет. Об этом сообщила пресс-служба австрийского "Ред Булл Зальцбург" в соцсети Х.

"Наши мысли – с его семьей и друзьями. Покойся с миром, Александер", – говорится в сообщении.

Представители клуба также подчеркнули, что скорбят об этой потере.

Маннингер выступал за "Ред Булл Зальцбург". Также он выходил на поле в составе английского "Арсенала", итальянских "Фиорентину", "Болонью", "Сиену" и "Ювентус", а также другие клубы.

При этом, играя за "Арсенал", он стал чемпионом Англии (сезон-1997/1998), а в команде "Ювентус" – чемпионом Италии (сезон-2011/2012).

происшествияспорт

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика