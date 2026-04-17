17 апреля, 07:51

Происшествия

Коммунальщик погиб при взрыве мусорных контейнеров во Владикавказе

Коммунальщик погиб при взрыве мусорных контейнеров во время их погрузки во Владикавказе. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в телеграм-канале.

Глава региона уточнил, что ЧП случилось на углу Интернациональной улицы и Партизанского переулка. По словам Меняйло, в момент взрыва погибший выполнял работы по уборке территории.

В настоящее время на месте происшествия задействованы правоохранители и экстренные службы. Они устанавливают обстоятельства инцидента.

Ранее во Владикавказе произошел взрыв на складе с пиротехникой. По предварительным данным, ЧП случилось из-за нарушения правил обращения с открытым огнем.

В результате погибли 3 человека, еще более 10 человек пострадали, в том числе 2 детей.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. В городе объявили режим ЧС.

