В России изменили сроки записи на прием к врачу через "Госуслуги"

Правительство России утвердило изменения, которые позволяют гражданам бронировать визит к врачу или диагностические исследования через портал "Госуслуги" на даты, выходящие за пределы нормативных сроков ожидания медицинской помощи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее постановление.

Согласно тексту документа, теперь у пациентов появляется право фиксировать запись на прием и инструментальные исследования с переносом на более поздний срок, чем тот, что гарантирован стандартной программой оказания бесплатной медпомощи.

При этом в документе подчеркивается, что конкретный порядок такой "отложенной" записи, а также ее максимально допустимые сроки будут отдельно прописаны и утверждены в территориальных программах госгарантий каждого конкретного региона.

Ранее Минздрав РФ внес изменения в процедуру оформления больничных. По новым правилам, родители, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, сохраняют право на получение пособия даже в случае трудоустройства к другому страхователю.