В южнокорейском мессенджере KakaoTalk зафиксировали всплеск регистраций из России

Южнокорейский мессенджер KakaoTalk наблюдает значительный приток пользователей из России. Об этом РИА Новости сообщил официальный представитель компании Kakao Corporation.

По его словам, в корпорации регистрируют активность зарубежных пользователей, выходящих в сеть через иностранные IP-адреса. Внутренняя аналитика ведется в разрезе отдельных государств.

При этом представитель подчеркнул, что точные количественные показатели не подлежат разглашению.

Ранее стало известно, что аудитория азиатских мессенджеров выросла в России почти на 60%. Самыми популярными стали мессенджеры из Китая, Турции и Кореи. В целом спрос на альтернативные платформы возрос на 50% за прошлый квартал.