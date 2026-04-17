Москвичей предупредили о тумане с видимостью до 500 м до утра 17 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Туман с видимостью до 100–500 метров ожидается в Москве и Подмосковье до 09:00 пятницы, 17 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Московской области.

В ведомстве призвали жителей города быть бдительными и соблюдать правила безопасности. Водителям рекомендовано снизить скорость, а также увеличить дистанцию и избегать резких маневров, включая обгоны и перестроения.

Ранее ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что в столице в понедельник, 20 апреля, сформируется временный снежный покров высотой 2–5 сантиметров на фоне арктического вторжения в тыл циклона.

По данным синоптика, ночная температура понизится до околонулевых значений с вероятностью легких заморозков и гололедицы. При этом днем 20 апреля температура воздуха составит от 0 до плюс 3 градусов.