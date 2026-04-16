Временный снежный покров до 5 см сформируется в Москве 20 апреля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве в понедельник, 20 апреля, сформируется временный снежный покров высотой 2–5 сантиметров на фоне арктического вторжения в тыл циклона. Об этом сообщил в телеграм-канале ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, ночная температура понизится до околонулевых значений с вероятностью легких заморозков и гололедицы.

"Произойдет переход очень интенсивных осадков в твердое агрегатное состояние – ожидается до 27 миллиметров или 3/4 от месячной нормы осадков", – говорится в его сообщении.

Днем в понедельник температура воздуха составит от 0 до плюс 3 градусов. Также ожидается штормовой ветер с порывами до 16 метров в секунду. Снежный покров продержится около двух суток.

Ранее сообщалось, что 16 апреля на Москву обрушится интенсивный дождь – до 6 литров на квадратный метр. Температура воздуха днем поднимется до плюс 10–15 градусов. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

Кроме того, специалист прогностического центра "Метео" Александр Ильин сообщал, что в третьей декаде апреля по Московскому региону пройдут сильные дожди.

