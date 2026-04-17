Движение на участках Большой Очаковской улицы перекроют с 20 апреля

Движение автотранспорта будет перекрыто и ограничено на участках улицы Большая Очаковская с 20 апреля до 30 июня. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Ограничения связаны с проведением демонтажных работ. Также на некоторых участках ограничений будет временно запрещена парковка.

В департаменте уточнили, что с 20 апреля будет недоступна для движения одна полоса. При этом в период с 25 мая до 19 июня в районе домов 29, 33, 34 и 36 на улице Большой Очаковской будет организовано реверсивное движение.

Также с 14 мая до 19 июня участок местного проезда между домами 29 и 33 на улице Большой Очаковской будет закрыт для проезда.

Ранее столичный Дептранс предупредил, что движение на участках в Филимонковском районе было ограничено на три месяца. Это связано с проведением работ по строительству инженерных сетей. До 30 июня на этом участке дороги для проезда будут недоступны одна–две полосы.