Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
17 апреля, 04:57

Транспорт

Движение на участках Большой Очаковской улицы перекроют с 20 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Движение автотранспорта будет перекрыто и ограничено на участках улицы Большая Очаковская с 20 апреля до 30 июня. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Ограничения связаны с проведением демонтажных работ. Также на некоторых участках ограничений будет временно запрещена парковка.

В департаменте уточнили, что с 20 апреля будет недоступна для движения одна полоса. При этом в период с 25 мая до 19 июня в районе домов 29, 33, 34 и 36 на улице Большой Очаковской будет организовано реверсивное движение.

Также с 14 мая до 19 июня участок местного проезда между домами 29 и 33 на улице Большой Очаковской будет закрыт для проезда.

Ранее столичный Дептранс предупредил, что движение на участках в Филимонковском районе было ограничено на три месяца. Это связано с проведением работ по строительству инженерных сетей. До 30 июня на этом участке дороги для проезда будут недоступны одна–две полосы.

транспортгород

Главное

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика