Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:58

Транспорт

Движение транспорта по Михневской улице ограничат с 16 апреля на год

Фото: портал мэра и правительства Москвы /Максим Денисов

Движение транспорта на участке улицы Михневская будет перекрыто с 16 апреля 2026 до 16 апреля 2027 года. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Ограничения связаны с проведением работ по строительству объектов метрополитена. Также с 10 апреля запрещена парковка на участке улицы Михневская от дома 15 до дома 17.

Ранее в Дептрансе сообщили, что движение автотранспорта на участках в Филимонковском районе ограничено на три месяца. Это связано с проведением работ по строительству инженерных сетей.

До 30 июня будет ограничено движение на участках Проектируемого проезда № 5260 и Проектируемого проезда № 5562. Для проезда недоступны 1–2 полосы.

транспортгород

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика