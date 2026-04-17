Производство бензина на НПЗ в Австралии сократилось на 40% после крупного пожара

В результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе на юге Австралии мощность производства бензина сократилась примерно до 60% от прежнего уровня, а выпуск авиационного топлива упал на 20%. Об этом заявил премьер-министр страны Энтони Альбанезе.

По словам главы правительства, несмотря на инцидент, предприятие продолжает функционировать в режиме пониженной загрузки. Объемы производства авиационного керосина и дизельного топлива сохраняются на отметке около 80% от исходных показателей.

Пожар на одном из двух действующих НПЗ в Австралии произошел 16 апреля. При этом инцидент сопровождался серией небольших взрывов.

Позже помощник начальника пожарной охраны страны Майкл Макгиннесс заявил, что предварительной причиной пожара стала техническая неисправность участка трубопровода или клапана.