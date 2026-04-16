02:23

ABC: один из двух действующих НПЗ загорелся в Австралии

Фото: ТАСС/EPA/CON CHRONIS

Сильный пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в австралийском штате Виктория, сообщает телеканал ABC.

На данный момент пожарным службам не удается локализовать очаг возгорания. Инцидент сопровождался серией небольших взрывов.

Помощник начальника пожарной охраны Майкл Макгиннесс заявил, что предварительной причиной произошедшего считается техническая неисправность участка трубопровода или клапана, и на текущий момент ситуация не вызывает подозрений в умышленном характере.

Весь персонал предприятия был оперативно эвакуирован, сведений о пострадавших не поступало. Из-за сильного задымления властями выпущено предупреждение для жителей близлежащих районов: гражданам настоятельно рекомендовано не выходить на улицу и держать окна плотно закрытыми.

Отмечается, что НПЗ в Джилонге является одним из двух действующих нефтеперерабатывающих заводов на территории Австралии и обеспечивает порядка 10% от общего объема потребляемого страной горючего.

Ранее взрыв с последующим воспламенением трех бензовозов произошел под мостом, пересекающим Панамский канал. В результате происшествия пострадали три человека. Двое из них с ожогами второй степени были госпитализированы, судьба еще одного остается неизвестной.

