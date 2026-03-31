Нефтяной танкер поражен снарядом у берегов ОАЭ

В акватории у побережья Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) произошло возгорание нефтяного танкера. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

Судно было атаковано неизвестным снарядом в 31-й морской миле к северо-западу от Дубая. Снаряд попал в правый борт, что привело к пожару.

Отмечается, что экипаж не пострадал, все члены команды находятся в безопасности. Утечки нефтепродуктов в результате инцидента не произошло.

Ормузский пролив был закрыт для движения кораблей после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. Тегеран предупредил, что намерен уничтожать любые суда, которые нарушат запрет по судоходству в Ормузском проливе.

В Иране заявили, что морской путь откроется для свободного движения кораблей только после завершения конфликта и выполнения условий Тегерана.