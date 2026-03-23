Новости

Новости

23 марта, 11:51

Bloomberg: второй "корабль-зомби" успешно прошел через Ормузский пролив

Второй "корабль-зомби" успешно прошел через Ормузский пролив

Списанный нефтяной танкер подал сигнал о прохождении через Ормузский пролив. Это уже второй подобный случай с "кораблем-зомби" за несколько дней, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Bloomberg.

Речь идет о судне Nabiin. Оно находилось в Персидском заливе вечером 22 марта, а утром 23-го числа – уже в Оманском заливе. При этом официально этот корабль был отправлен на слом в Бангладеш еще пять лет назад.

По мнению журналистов, выдающий себя за Nabiin танкер имитирует списанное законное судно. Ранее через Ормузский пролив прошел "газовоз Jamal", который на самом деле находится на свалке в Индии.

Сейчас кораблям для прохождения через пролив нужно либо получить разрешение Тегерана, либо выключить геолокацию, чтобы остаться незамеченными.

Ормузский пролив оказался закрыт для прохода судов после ударов США и Израиля по Ирану. Тегеран в ответ атаковал территорию еврейского государства и американские военные базы в регионе.

Иранская сторона ранее заявляла, что будет уничтожать любые суда, которые нарушат запрет по судоходству в Ормузском проливе. Позже представитель Исламской Республики при Международной морской организации Али Мусави заявил, что все суда, кроме связанных с "врагами Ирана", могут пройти через пролив.

По словам президента США Дональда Трампа, страны НАТО ждет "очень плохое будущее", если они не помогут Вашингтону в разблокировке пролива.

