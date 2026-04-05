Бензовоз с 30 тыс литров топлива загорелся в американском штате Мичиган

Бензовоз вспыхнул в результате аварии в американском штате Мичиган. Он перевозил 30 тысяч литров топлива, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на пожарную службу.

По его информации, бензовоз перевозился тягачом с полуприцепом, который попал в ДТП на шоссе U.S. 131. Цистерна врезалась в стену на шоссе и загорелась. Для тушения огня привлекли машину, распыляющую пену.

"Она горела довольно долго, прежде чем нам удалось взять огонь под контроль, используя нашу пену без фтора", – отметил замначальника отдела местной пожарной охраны Джек Джонсон.

В связи с пожаром были перекрыты несколько полос шоссе.

