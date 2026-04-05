05 апреля, 08:52

Происшествия

Бензовоз с 30 тыс литров топлива загорелся в американском штате Мичиган

Фото: 123RF.com/fabrikacrimea

Бензовоз вспыхнул в результате аварии в американском штате Мичиган. Он перевозил 30 тысяч литров топлива, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на пожарную службу.

По его информации, бензовоз перевозился тягачом с полуприцепом, который попал в ДТП на шоссе U.S. 131. Цистерна врезалась в стену на шоссе и загорелась. Для тушения огня привлекли машину, распыляющую пену.

"Она горела довольно долго, прежде чем нам удалось взять огонь под контроль, используя нашу пену без фтора", – отметил замначальника отдела местной пожарной охраны Джек Джонсон.

В связи с пожаром были перекрыты несколько полос шоссе.

Ранее машина взорвалась неподалеку от исторической крепости "Красный форт", расположенной в Нью-Дели. В результате несколько человек получили ранения.

Помимо взорвавшейся машины, загорелись и оказались повреждены еще 3–4 автомобиля. Транспортные средства находились неподалеку от места происшествия.

Грузовик сгорел на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области

Читайте также


происшествияпожарДТПза рубежом

Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

