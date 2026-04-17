Московские ветеринары спасли зрение собаки с шипом розы в глазу

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia​

Московские ветеринары спасли зрение собаке, в глаз которой воткнулся шип от розы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на "Мосветобъединение".

Собака по кличке Челси поступила на прием в ветучасток "Красная Пахра", где специалисты выявили у нее блефароспазм. Хирург-офтальмолог провел биомикроскопию и обнаружил инородное тело в роговице. Во время операции при помощи микрохирургических инструментов врач смог извлечь из глаза шип.

Как отметил собеседник агентства, шип не повредил переднюю камеру глаза, что ускорило восстановление зрения.

"После процедуры Челси назначили местную антибиотикотерапию и увлажняющие глаз препараты", – говорится в сообщении.

"Мосветобъединение" призвало хозяев животных обращаться ко врачу даже при небольшом инородном предмете в глазу. При этом ведомство порекомендовало не промывать глаз самостоятельно.

Ранее в Кунцевскую ветклинику Москвы доставили захромавшего минипига Элвиса. Врачи выявили у него перелом задней конечности. Хирург-ортопед провел животному операцию, во время которой при помощи металлоконструкции соединил трубчатую кость.

