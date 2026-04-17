Силы ПВО ликвидировали еще один БПЛА в небе над Ленобластью

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили еще один украинский БПЛА в небе над Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в мессенджере MAX.

Он добавил, что боевая работа ПВО в области продолжается. Подробности инцидента на данный момент не приводятся.

Ранее Дрозденко сообщил о ликвидации трех украинских дронов над территорией Ленинградской области. На фоне этих событий были введены временные ограничения в аэропорту Пулково. Авиагавань не принимает и не выпускает самолеты.

В Росавиации добавили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.