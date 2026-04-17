До 15 градусов тепла и дождь ожидаются в Москве 17 апреля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Температура воздуха в Москве в пятницу, 17 апреля, составит от 13 до 15 градусов тепла, сообщил Гидрометцентр России.

В столице ожидается облачная погода и небольшой дождь, местами умеренный. В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от 11 до 16 градусов тепла, в некоторых районах тоже возможны осадки.

Вместе с тем в столичном регионе будет дуть юго-западный ветер, скорость которого составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 748 миллиметров ртутного столба.

Ранее Главное управление МЧС РФ по Московской области предупредило, что туман с видимостью до 100–500 метров ожидается в Москве и Подмосковье до 09:00 17 апреля.

На фоне непогоды ведомство обратилось к горожанам с просьбой проявлять осторожность и следовать нормам безопасности. Автомобилистам настоятельно советуют выбирать пониженный скоростной режим, держать увеличенную дистанцию и воздерживаться от опасных действий на дороге, в частности от обгонов и смены полосы движения.