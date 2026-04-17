Количество сбитых БПЛА в Ленобласти достигло 7

Число сбитых в Ленинградской области украинских БПЛА увеличилось до 7. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в мессенджере MAX.

По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал. При этом в районе Пулковских высот осколками дрона было повреждено транспортное средство и окна здания.

Также падение обломков зафиксировано в Выборгском районе. Ущерба инфраструктуре нет.

Дрозденко добавил, что боевая работа средств ПВО продолжается.

До этого губернатор сообщил о ликвидации четырех БПЛА в небе над регионом. На фоне информации об атаке дронов были введены временные ограничения в аэропорту Пулково. Воздушная гавань не принимает и не выпускает гражданские самолеты.