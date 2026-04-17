Новости

Новости

17 апреля, 07:59

Культура

Московские ярмарки подготовили площадки для участников проекта "Уличный артист"

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

На столичных ярмарках регулярно организуются гастрономические и прикладные мастер-классы, познавательные лекции, квесты, экспозиции и другие активности. В текущем сезоне на двух ярмарочных сценах появятся участники инициативы Московского продюсерского центра, курируемого городским Департаментом культуры, под названием "Уличный артист". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Площадки для выступлений находятся по адресам улица Юных Ленинцев, владение 52, и Россошанский проезд, владения 8, строения 2. Инициатива "Уличный артист" собирает вместе творческих людей самых разных жанров. Благодаря ей вокалисты, инструменталисты, хореографы, декламаторы, актеры, живописцы и многие другие получают шанс показать свое искусство жителям и гостям Москвы.

Участие является бесплатным и не требует прохождения конкурса. Для того чтобы зарезервировать место для представления, необходимо лишь иметь подтвержденную учетную запись на сайте mos.ru. Удобные день, час и локацию можно подобрать на странице проекта "Уличный артист", воспользовавшись интерактивной схемой или системой отбора по параметрам.

При оформлении заявки важно помнить о существующих регламентах. Площадки на московских ярмарках относятся к категории музыкально-акустических: использование звукоусиливающей аппаратуры на них допускается, но в составе ансамбля разрешен только один медный духовой инструмент. Применять акустические барабанные установки нельзя. На каждой точке одновременно могут находиться не больше трех выступающих.

Также на площадке будет организована ярмарка, где можно купить натуральную фермерскую продукцию и посмотреть концерты. Для удобства зрителей рядом со сценами обустроена зона фуд-корта. Здесь гости могут перекусить домашними пельменями, хинкали или отведать бургер с котлетой из мраморного мяса, а также согреться кофе или продегустировать разные виды чая: в ассортименте присутствуют облепиховый, брусничный с цитрусом и травяной сбор с грейпфрутом и пряной корицей.

Столичные ярмарочные площадки – это традиционное место, куда горожане приходят за свежими и качественными продуктами, доставленными из более чем четырех десятков регионов страны. Каждый фермер отвечает за свежесть и высокое качество своих товаров, а перед тем как продукция попадает на витрину, её в обязательном порядке исследуют эксперты государственной ветеринарной инспекции Москвы.

Торговые места для участников ярмарок выделяются на безвозмездной основе. Павильоны располагаются вблизи выходов из метрополитена и в иных оживленных точках города. Они оснащены системами климат-контроля, отопления, вентиляции и видеонаблюдения, а также всем необходимым торговым и холодильным оснащением, что гарантирует посетителям высокий уровень удобства.

Московские ярмарки заинтересованы в партнерстве с агроагрегаторами из различных областей, которые способны выступать представителями сразу нескольких местных ферм и перерабатывающих производств. Такое взаимодействие дает возможность локальным изготовителям заявить о себе на столичном рынке, способствует росту туристической привлекательности региона и укрепляет его положительный образ.

Ранее заммэра столицы Наталья Сергунина анонсировала в Москве фестиваль "Театральный бульвар". Он соберет как российских, так и зарубежных артистов, а также профессиональные труппы и коллективы творческих вузов.

