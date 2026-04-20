Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
20 апреля, 09:14

Политика

Министр сельского хозяйства Новосибирской области Шинделов будет отправлен в отставку

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Министра сельского хозяйства Новосибирской области Андрея Шинделова отправят в отставку. Об этом на оперативном совещании в региональном правительстве сообщил губернатор Андрей Травников.

В качестве причины он назвал ряд претензий и сигналов, которые накопились по нескольким направлениям работы. Среди них недостаточная ветеринарная безопасность, нереализация плана по развитию сельских территорий, медленное доведение мер государственной поддержки до сельхозпроизводителей.

Глава региона добавил, что новый министр будет определен в четверг, 23 апреля.

В начале марта СМИ сообщили о массовом уничтожении домашнего скота в Новосибирской области. Причиной были названы вспышки заболеваний. Ситуация вызвала протест среди местных жителей, которые утверждали, что уничтожают в том числе здоровых животных. При этом для многих из них скот был основным источником дохода.

После этого в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за выявленных вспышек бешенства и пастереллеза среди скота. К вспышке заболеваний привела халатность хозяйств. Травников назвал проводимые меры необходимыми для предотвращения распространения заболевания.

В Минсельхозе РФ заверили, что рисков для потребителей в связи с ситуацией нет. В ведомстве также сообщили, что она не повлияет на животноводство в других регионах страны. Отрасль продолжит развиваться за счет больших объемов производства и работы по повышению эффективности ветеринарного контроля.

политикарегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика