Обнаружены останки гигантских осьминогов с развитым интеллектом

Ученые нашли останки гигантских осьминогов с развитым интеллектом, обитавших в Мировом океане десятки миллионов лет назад, сообщает телеканал "360" со ссылкой на исследование группы японских ученых, опубликованное в журнале Science.

Специалистам удалось восстановить внешний вид гигантских осьминогов. В исследовании отмечается, что размерами эти создания напоминали легендарных морских чудовищ – кракенов.

Авторы работы отмечают, что некоторые трактовки связывают с наблюдениями за огромными кальмарами длиной до 10 метров, однако обнаруженные гигантские головоногие жили слишком давно, чтобы стать основой этих легенд. Найденные окаменелости относятся к позднему меловому периоду – около 72–100 миллионов лет назад.

"При расчетной общей длине от семи до 19 метров эти осьминоги могут представлять собой самых крупных описанных беспозвоночных, соперничающих с современными им гигантскими морскими рептилиями", – говорится в исследовании.

Хотя мягкотелые беспозвоночные плохо сохраняются в горных породах, специалисты смогли воссоздать их облик по клювам. Следы истирания на челюстях указывают на то, что осьминоги были высшими хищниками и охотились на крупных рептилий того времени – в том числе на плезиозавров и мозазавров.

Кроме того, асимметрия в следах износа челюстей свидетельствует об асимметрии в поведении, что говорит о сложной организации мозга и, возможно, о развитом интеллекте.

