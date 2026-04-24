Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 апреля, 17:37

Шоу-бизнес
Главная / Новости /

Адвокат Третьяков: к Чекалину в СИЗО не пускают близких

Адвокат Чекалина рассказал о состоянии блогера в СИЗО

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Блогер Артем Чекалин, находящийся в СИЗО, чувствует себя нормально и настроен оптимистично. Об этом заявил адвокат осужденного Константин Третьяков в беседе с Super.

Адвокат заявил, что на данный момент Чекалин ожидает апелляции в "Бутырке" (следственный изолятор № 2 УФСИН России по Москве. – Прим. ред.). Там он проведет ближайшие полгода, пока не будет рассмотрена апелляционная жалоба.

"В случае ее (апелляции. – Прим. ред.) удовлетворения он будет освобожден, в противном случае его направят в исправительное учреждение. <...> Пускают пока только адвокатов, родных не пускают, не дают разрешение", – сообщил Третьяков.

Чекалин был приговорен Гагаринским судом Москвы 13 апреля к 7 годам лишения свободы и штрафу в размере 194,5 миллиона рублей. Его признали виновным в выводе более 250 миллионов рублей за рубеж. Защита блогера решила обжаловать приговор.

Вместе с ним по делу проходят другие фигуранты, включая его бывшую супругу Валерию Чекалину (Лерчек). Приговор по ее делу еще не оглашен, так как экс-супруге Чекалина диагностировали онкологию. В связи с этим ей смягчили меру пресечения и приостановили уголовное дело до выздоровления.

Бывших супругов Чекалиных обвинили в организации преступного сообщества и отмывании денег в 2024 году. По данным следствия, они вывели из России свыше 250 миллионов рублей.

Читайте также


шоу-бизнес

Главное

Что будет с ценами на услуги такси в 2026 году?

Поездки могут подорожать почти на треть к концу 2026 года

На подорожание услуг влияет новое законодательство и дефицит водителей

Читать
закрыть

Почему в мире существенно падает рождаемость?

Главный фактор – неполное замещение поколений

Демографический кризис проявляется и в уменьшении количества зарегистрированных браков

Читать
закрыть

Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

Как подготовиться к длительному забегу?

Разминка длительностью 15–20 минут крайне важна перед долгими соревнованиями

В качестве обуви обязательно должны быть беговые кроссовки

Читать
закрыть

Какие домашние устройства помогут аллергикам в сезон цветения?

Одним из самых эффективных домашних решений остаются очистители воздуха

Важна уборка помещения пылесосом

Читать
закрыть

Почему российские мужчины уходят в декрет?

Это связано с тем, что у мамы более развивающаяся карьера или высокая зарплата

В обществе нормально реагируют на то, что отец идет в декрет

Читать
закрыть

Как сделать ссоры полезными для отношений?

Через проявление гнева люди могут выстроить глубокую эмоциональную связь

Помогают ситуации, где партнеры обсуждают проблему, говоря без попыток унижения

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика