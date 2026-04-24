Адвокат Третьяков: к Чекалину в СИЗО не пускают близких

Блогер Артем Чекалин, находящийся в СИЗО, чувствует себя нормально и настроен оптимистично. Об этом заявил адвокат осужденного Константин Третьяков в беседе с Super.

Адвокат заявил, что на данный момент Чекалин ожидает апелляции в "Бутырке" (следственный изолятор № 2 УФСИН России по Москве. – Прим. ред.). Там он проведет ближайшие полгода, пока не будет рассмотрена апелляционная жалоба.

"В случае ее (апелляции. – Прим. ред.) удовлетворения он будет освобожден, в противном случае его направят в исправительное учреждение. <...> Пускают пока только адвокатов, родных не пускают, не дают разрешение", – сообщил Третьяков.

Чекалин был приговорен Гагаринским судом Москвы 13 апреля к 7 годам лишения свободы и штрафу в размере 194,5 миллиона рублей. Его признали виновным в выводе более 250 миллионов рублей за рубеж. Защита блогера решила обжаловать приговор.

Вместе с ним по делу проходят другие фигуранты, включая его бывшую супругу Валерию Чекалину (Лерчек). Приговор по ее делу еще не оглашен, так как экс-супруге Чекалина диагностировали онкологию. В связи с этим ей смягчили меру пресечения и приостановили уголовное дело до выздоровления.

Бывших супругов Чекалиных обвинили в организации преступного сообщества и отмывании денег в 2024 году. По данным следствия, они вывели из России свыше 250 миллионов рублей.