В СПЧ призвали пересмотреть меру пресечения Чекалину и назначить условный срок

Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева призвала пересмотреть избранную бывшему супругу блогера Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина. – Прим. ред.) Артему Чекалину меру пресечения до вступления приговора в законную силу. Об этом она заявила в беседе с РИА Новости.

По ее словам, в подобных случаях суд вправе не заключать осужденного под стражу до окончательного рассмотрения апелляции и может избрать домашний арест. Она подчеркнула, что готова выступить поручителем, если будет принято соответствующее решение.

Меркачева также заявила, что, по ее мнению, наказание может быть смягчено, поскольку речь идет об экономическом преступлении, в деле нет потерпевших, а у семьи есть малолетние дети.

Она отметила, что суд мог бы рассмотреть альтернативные меры наказания, не связанные с лишением свободы, включая штрафы, обязательные или принудительные работы, либо условный срок.

Приговор блогеру Чекалину был вынесен 13 апреля. Ему назначили 7 лет колонии общего режима, а также штраф в размере 194,5 миллиона рублей. На данный момент решение суда еще не вступило в силу.

Бывших супругов Чекалиных обвинили в организации преступного сообщества и отмывании денег в 2024 году. По данным следствия, они вывели из России свыше 250 миллионов рублей. Блогеров отправили под домашний арест. Лерчек свою вину не признала, ее бывший муж сознался только в неуплате налогов.

Слушание по делу Лерчек приостановлено. Решение было принято после того, как экс-супруге Чекалина диагностировали онкологию. В связи с этим ей смягчили меру пресечения и приостановили уголовное дело до выздоровления.

