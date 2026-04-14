Ветеринар Земская: сфинксы и корги наиболее склонны к развитию ожирения

Сфинксы, мейн-куны, а также корги, таксы и кокер-спаниели склонны к развитию ожирения. Об этом Москве 24 рассказала заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой Вера Земская.

Она напомнила, что в целом к такому диагнозу у питомца могут приводить разные факторы. Прежде всего, это переедание, связанное с предоставлением животному неограниченного доступа к корму и частыми угощениями с человеческого стола.

"Надо понимать, что многое из того, что мы едим, для животных высококалорийно. И даже небольшой кусочек той же колбасы или сыра может быть равен по калориям дневному рациону питомца", – предупредила ветеринар.





Вера Земская заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой Кроме того, ожирению может способствовать гормональная перестройка после кастрации, стерилизации, которые приводят к замедлению метаболизма. В то же время аппетит у животного растет, естественная активность снижается, и отложение жировой клетчатки идет очень интенсивно.

Помимо этого, стоит учитывать, что животные способны заедать стресс так же, как и люди. Поэтому питомец может начать резко набирать вес, когда переживает, например при смене хозяина, привычного места жительства или режима, а также при появлении другого животного в доме.

"Кстати, к ожирению способна приводить и конкуренция за еду в ситуации, когда в одном доме живет сразу несколько питомцев и самые активные успевают съедать чужие порции", – отметила ветеринар.

При этом некоторые животные генетически предрасположены к лишнему весу. Среди кошек это, например, персидские и британские короткошерстные породы, а также сфинксы и мейн-куны. Все они очень любят поесть, имеют низкую двигательную активность и склонны быстро набирать жировые отложения.





Вера Земская заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой Среди собак к ожирению склонны лабрадоры, золотистые ретриверы, корги, таксы, мопсы, бигли, ротвейлеры, кокер-спаниели. У них от природы слабая насыщаемость, поэтому они могут много есть и к тому же не любят двигаться.

Абсолютно для всех питомцев ожирение очень опасно, но для кошек особенно, потому что на фоне набора лишнего веса у них высок риск развития диабета и жирового гепатоза печени.

"Также из-за ожирения страдают крупные собаки с больными суставами: чем больше вес, тем выше нагрузка, которая может приводить к разрыву связок, проблемам с позвоночником, формированию грыж", – предупредила Земская.

Кроме того, тяжело переносят ожирение питомцы брахицефальных пород: бульдоги, мопсы и так далее. Из-за особенностей строения черепа им и так бывает сложно дышать, а лишний вес только усугубляет состояние, заключила эксперт.

Ранее заведующая Кунцевской ветклиникой Елена Алешина рассказала, что, планируя заниматься совместными пробежками с собакой, важно учитывать ее породу. Например, австралийская овчарка и бордер-колли подойдут для этого идеально. В свою очередь, все брахицефалы тяжело переносят длительные физические нагрузки, поскольку чаще всего имеют проблемы с дыхательной и сердечно-сосудистой системой.

