Ветеринар Шеляков предостерег от переноски питомцев в слинг-сумках и "кенгуру"

Фото: 123RF.com/danr13

Длительное ношение питомца в слинг-сумке или "кенгуру" может привести к нарушению вентиляции легких и проблемам с позвоночником у животных. Об этом Москве 24 рассказал врач-ветеринар высшей квалификационной категории Михаил Шеляков.

Он отметил, что в мягких переносках тело животного находится в неестественном положении.

"Поэтому, если носить питомца таким образом больше часа и практически каждый день, у него может нарушиться вентиляция легких и повысится риск возникновения бронхолегочных заболеваний", – предупредил эксперт.

Особенно это опасно для брахицефальных пород, которые и так часто испытывают проблемы с дыханием из-за анатомической особенности строения черепа.





Михаил Шеляков врач-ветеринар высшей квалификационной категории Еще надо учитывать, что если, например, переноску размещают на спине, то можно не заметить, как питомца укачает. Для брахицефала рвота в неестественном положении особенно опасна и быстро может привести к удушью.

Кроме того, есть собаки, которым противопоказано длительно находиться в таких переносках из-за генетической предрасположенности к заболеваниям опорно-двигательной системы.

"Это хондродистрофичные породы, к которым относятся, например, таксы, бигли, джек-рассел-терьеры. Длительное антифизиологичное положение позвоночника, а также дополнительная нагрузка в виде тряски при движении, может привести у них, например, к дископатиям – различным патологиям межпозвоночных дисков", – пояснил Шеляков.

В целом нужно помнить, что питомцам во время прогулок крайне важна физическая нагрузка, в том числе и для здоровья опорно-двигательного аппарата.





Михаил Шеляков врач-ветеринар высшей квалификационной категории Используя такие приспособления во время занятий спортом вместе с животным (катаясь на велосипеде, роликах), важно также помнить о риске травм. При падении человек еще успеет сгруппироваться, а вот питомец, заключенный в слинг или рюкзак, – нет.

Такие сумки можно использовать лишь изредка, например, когда нужно зайти в магазин, заключил Шеляков.

