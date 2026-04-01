Ветеринар Шеляков предостерег от переноски питомцев в слинг-сумках и "кенгуру"

01 апреля, 15:44
Длительное ношение питомца в слинг-сумке или "кенгуру" может привести к нарушению вентиляции легких и проблемам с позвоночником у животных. Об этом Москве 24 рассказал врач-ветеринар высшей квалификационной категории Михаил Шеляков.
Он отметил, что в мягких переносках тело животного находится в неестественном положении.
"Поэтому, если носить питомца таким образом больше часа и практически каждый день, у него может нарушиться вентиляция легких и повысится риск возникновения бронхолегочных заболеваний", – предупредил эксперт.
Особенно это опасно для брахицефальных пород, которые и так часто испытывают проблемы с дыханием из-за анатомической особенности строения черепа.
Кроме того, есть собаки, которым противопоказано длительно находиться в таких переносках из-за генетической предрасположенности к заболеваниям опорно-двигательной системы.
"Это хондродистрофичные породы, к которым относятся, например, таксы, бигли, джек-рассел-терьеры. Длительное антифизиологичное положение позвоночника, а также дополнительная нагрузка в виде тряски при движении, может привести у них, например, к дископатиям – различным патологиям межпозвоночных дисков", – пояснил Шеляков.
В целом нужно помнить, что питомцам во время прогулок крайне важна физическая нагрузка, в том числе и для здоровья опорно-двигательного аппарата.
Такие сумки можно использовать лишь изредка, например, когда нужно зайти в магазин, заключил Шеляков.
Ранее заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой Вера Земская напомнила, что питомцы могут страдать от аллергии из-за сезонного цветения. Она больше проявляется не чиханием и выделениями из носа, а кожными реакциями: зудом и дерматитом.