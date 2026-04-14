14 апреля, 20:00Спорт
"Локомотив" стал первым полуфиналистом плей-офф КХЛ
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Ярославский "Локомотив" со счетом 4:0 обыграл уфимский "Салават Юлаев" в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф Фонбет – Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Таким образом команда первой вышла в следующий этап турнира.
Встреча состоялась в Уфе, матч посетили 7 594 зрителя. Шайбы в ворота соперников сумели забросить Рихард Паник (6-я минута), Артур Каюмов (35-я минута), Александр Радулов (59-я минута) и Алексей Береглазов (60-я минута).
Соперником "Локомотива" в полуфинале станет победитель матча омского "Авангарда" и московского ЦСКА.
В конце марта в первом матче серии первого раунда плей-офф "Локомотив" обошел московский "Спартак". Игра завершилась со счетом 5:3.
В тот же день "Динамо Минск" одержало победу над московским "Динамо" со счетом 3:1. У победителей шайбы забросили Егор Бориков, Даррен Диц и Андрей Стась, у проигравших – Дилан Сикьюра.