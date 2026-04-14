Комитет ГД отправил на доработку проект о продаже красивых автономеров

Комитет Госдумы по транспорту отправил на доработку законопроект о продаже красивых государственных регистрационных знаков на автомобиль. Об этом рассказал первый зампред комитета Павел Федяев.

По словам депутата, в документе отсутствовал "целый ряд базовых вещей", необходимых для его правильной реализации. Например, авторы не определили "критерий красивости" номеров.

"В случае введения платы нашим избирателям хотелось бы понимать, какие номера попадут в эту категорию. Они же разные бывают: лесенка, обратная лесенка, зеркальные, по буквам, по номерам, одинаковые буквы, одинаковые номера", – приводит слова Федяева ТАСС.

Кроме того, в законопроекте не объяснялось, как будет рассчитываться стоимость номеров и куда будут поступать средства от их продажи. Также возник вопрос, что делать с номером при продаже автомобиля или утилизации.

При этом парламентарий подчеркнул, что инициатива не отклоняется полностью.

Ранее правительственная комиссия подготовила положительный отзыв на законопроект, подразумевающий платное бронирование красивых номеров для автомобилей через "Госуслуги". Проект был поддержан Минфином, Минтрансом, ФСБ, Минюстом и МВД. Однако замечания были у Минцифры, Минэкономики и Генпрокуратуры.

В рамках данной инициативы МВД планирует исключить приобретение государственных регистрационных знаков вместе с автомобилем. Это поможет бороться с теневым рынком по торговле номерами.