"Коммерсант": правкомиссия поддержала проект о бронировании номеров для авто

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Балаев

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности подготовила положительный отзыв на законопроект, подразумевающий платное бронирование красивых номеров для автомобилей через "Госуслуги". Об этом сообщает газета "Коммерсант".

В материале сказано, что проект был поддержан Минфином, Минтрансом, ФСБ, Минюстом и МВД. Замечания были у Минцифры, Минэкономики и Генпрокуратуры. Однако первый вице-премьер Денис Мантуров урегулировал эти разногласия.

Уточняется, что в рамках данной инициативы МВД планирует исключить приобретение государственных регистрационных знаков вместе с автомобилем. Это поможет бороться с теневым рынком по торговле номерами.

В проекте отзыва отмечается, что новую процедуру нужно будет сделать более прозрачной. Поэтому необходимо продумать гибкую систему оплаты, которая будет зависеть от определенных характеристик каждого отдельного номера.

Соответствующий проект был внесен в Госдуму депутатами от партии "Новые люди". Решение о доступности номеров, а также порядок резервирования и размер платы будет принимать уполномоченный регистрирующий орган. При этом внесенную плату возвращать не станут.

По мнению авторов, благодаря принятию законопроекта процесс получения уникальных государственных регистрационных знаков станет удобным и доступным для всех автомобилистов.

