В России призвали запретить автомобильные номера без триколора

Фото: ТАСС/Иван Ноябрев

В России необходимо прекратить выдачу автомобильных номеров без триколора, сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу Совета по правам человека при президенте.

Соответствующее обращение со стороны СПЧ уже направлено в адрес главы МВД Владимира Колокольцева. Глава совета Валерий Фадеев объяснил, что в стране есть два ГОСТа автономеров, что разрешает водителям ездить без триколоров.

‭"То ли владелец автомобиля так показывает свое пренебрежение к российскому государству, отрицает светскую власть, то ли он призывает к сепаратизму или чему-то подобному. В любом случае это повод обратить на таких граждан внимание", – уверен чиновник.

По его словам, поэтому необходимо урегулировать подход к этому вопросу и разработать единый стандарт, чтобы не было отклонений и других трактовок ГОСТа.

В 2024 году изменить ГОСТ "Знаки государственные регистрационные транспортных средств" призывал экс-депутат Госдумы Александр Хинштейн, ныне занимающий должность губернатора Курской области. Его предложение тогда поддержал научный центр безопасности дорожного движения МВД.

В настоящий момент изображение триколора на номерах не является обязательным. Изготовление таких знаков можно заказать в частных компаниях. Эксперты отмечали, что номера без флага часто выбирают люди, выезжающие на автомобилях за рубеж.

