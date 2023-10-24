В Росстандарте объяснили разрешение ставить квадратные номера спереди машины

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В Росстандарте назвали параллельный импорт одной из причин изменений в ГОСТ, которые позволяют устанавливать квадратные номера спереди автомобиля. Об этом сообщил RT.

Данные поправки были также обусловлены постоянными обращениями от граждан и организаций с просьбами предусмотреть в стандартах возможность установки спереди автомобиля государственного регистрационного знака (ГРЗ) типа 1А (квадратный) вместо ГРЗ типа 1, подчеркнули в ведомстве.

Речь идет от транспортных средствах с нестандартным местом крепления номера. Уточняется, что поправка была поддержана Росстандартом. Необходимые изменения в ГОСТ Р 50577-2018 вступили в силу с 18 октября 2023 года.

Ранее о внесении изменений в стандарты сообщило издание "Коммерсант". Там уточнили, что с 2020 года такие номера можно было ставить лишь на заднюю часть машины. При этом они должны быть установлены в штатных заводских креплениях.

За квадратные номера, размещенные спереди, могли оштрафовать на 500 рублей. Поэтому владельцы японских, американских и некоторых советских машин использовали два комплекта ГРЗ.

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